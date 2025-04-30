"Білі Янголи" евакуювали літнього чоловіка з прикордоння Сумщини

Поліцейські "Білого янгола" під обстрілами евакуювали 72-річного маломобільного чоловіка з прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Постійні обстріли, відсутність зв’язку, руїни замість будинків – саме в таких умовах мешкав Андрій Євгенович. Його дім знищений вщент, як і оселі сусідів. Останні тижні чоловік провів у напівзгорілому сараї — єдиному приміщенні, що вціліло після артилерійських ударів. Без електрики, без води, без змоги дістатися до допомоги", — кажуть у поліції.

Правоохоронці дізналися про маломобільного чоловіка від місцевих мешканців,які евакуювались раніше і одразу вирушили на допомогу. Під час евакуації ворожі війська продовжували обстрілювати населений пункт.

"Під час евакуації Андрій Євгенович довго мовчав, а потів постійно промовляв: "Я ж міг виїхати раніше,але сподівався що мене омине". Але реальність інша — війна не оминає нікого", — ідеться у повідомленні.