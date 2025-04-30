У Харкові затримали підозрюваного у причетності до підпалу військового авто підлітка

У Харкові правоохоронці викрили ще одного неповнолітнього, який, за даними слідства, підпалив автомобіль військового. Підозрюваному обирають запобіжний захід.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 квітня уночі, близько 2:30, перебуваючи в Салтівському районі, хлопець побачив автомобіль "Land Rover" зеленого кольору, який належить військовослужбовцю. За допомогою заздалегідь підготовленої легкозаймистої суміші, яку вилив на лобове скло і капот, та сірників підозрюваний підпалив транспортний засіб.

Внаслідок займання автомобіль військового вигорів вщент, а разом з ним і два цивільних транспортних засоби, припарковані поруч, — "Toyota Camry" і "Renault Logan". Ще три автівки зазнали пошкоджень.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його. За попередніми даними, юнак був завербований російськими спецслужбами, коли відгукнувся на оголошення щодо заробітку. Ворожі куратори пообіцяли грошову винагороду за підпал автомобілів, що належать українським військовослужбовцям.

Про успішно виконане завдання хлопець відзвітував "роботодавцю", відправивши йому відео із зафільмованим на телефон "результатом".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.