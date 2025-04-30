На Харківщині ворог атакував місто Південне: троє людей постраждали

Троє жителів населеного пункту Південне на Харківщині зазнали гострої реакції на стрес через дронову ворожу атаку.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 30 квітня близько 6:30 російська армія атакувала шістьма ударними БпЛА, попередньо, типу "Герань-2", м. Південне. Унаслідок влучань сталися пожежі.
Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, пʼять приватних домоволодінь, шість автомобілів.
65-річна жінка та двоє чоловіків віком 25 та 64 роки отримали гостру реакцію на стрес.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.
- Упродовж доби через російські обстріли у Харківській області поранені пів сотні людей: 45 у Харкові та ще п'ятеро – у області.