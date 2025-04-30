Коаліція охочих: Естонія заявила про готовність надати військових для стримування російської агресії в Україні

Країна готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти (від 80 до 250 солдатів).

Естонія готова зробити свій внесок у стримувальні сили коаліції охочих, очолюваної Великою Британією та Францією, яка пропонує гарантії безпеки Україні, йдеться на сайті уряду країни.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що планування коаліції охочих перебуває на половині шляху, але Естонія готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів.

«Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від парламенту», – додав він.

Міхал зазначив, що Естонія дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО.

«Якщо членство в НАТО потребує часу, Україні мають бути гарантовані заходи стримування та оборони за допомогою союзних сил наземного базування», – сказав прем’єр-міністр.

«Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками», – сказав Міхал.