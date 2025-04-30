Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
ГоловнаСуспільствоВійна

Коаліція охочих: Естонія заявила про готовність надати військових для стримування російської агресії в Україні

Країна готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти (від 80 до 250 солдатів).

Коаліція охочих: Естонія заявила про готовність надати військових для стримування російської агресії в Україні
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Естонія готова зробити свій внесок у стримувальні сили коаліції охочих, очолюваної Великою Британією та Францією, яка пропонує гарантії безпеки Україні, йдеться на сайті уряду країни. 

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що планування коаліції охочих перебуває на половині шляху, але Естонія готова надати бойовий підрозділ сухопутних військ розміром до роти, інструкторів з підготовки та штабних офіцерів. 

«Перш ніж відправити підрозділ, ми, звичайно, попросимо мандату від парламенту», – додав він.

Міхал зазначив, що Естонія дотримується позиції, що найкращим способом гарантувати безпеку України є членство в НАТО. 

 

«Якщо членство в НАТО потребує часу, Україні мають бути гарантовані заходи стримування та оборони за допомогою союзних сил наземного базування», – сказав прем’єр-міністр.

«Безпека України – це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської родини, є найкращою стратегічною гарантією проти московського імперіалізму для всіх нас. Ми повинні показати, що можемо робити добрі справи разом із добрими думками», – сказав Міхал.

  • Нещодавно видання The Times повідомило, що Лондон прагне зібрати для України європейський контингент у 64 000, але досягнути цього буде важко. За даними газети, Британія і Франція готові надати до 10 000 осіб. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies