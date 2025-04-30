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На війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур

За даними Інституту масової інформації, Володимир Коцур став 103 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії РФ.

На війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур
Володимир Коцур
Фото: фейсбук-сторінка Миколи Пікула

У віці 53-х років на війні загинув військовослужбовець, спортивний журналіст Володимир Коцур, повідомляє Інститут Масової Інформації. 

Про загибель Володимира стало відомо 29 квітня. До лав Збройних сил України Володимир долучився після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир народився на Рівненщині. У 1990-х – на початку 2000 років висвітлював спортивні події в Рівному, після чого переїхав до Києва, де десять років працював у виданні “Спорт-Експрес в Україні”. Також публікувався у виданнях “Український футбол” та “Команда”.

Видання Sport.ua пригадало історію про журналіста. 9 жовтня 2004 року, після матчу Україна – Греція, Володимир Коцур намагався взяти автограф і сфотографуватися з футболістом Костасом Кацуранісом.

“У Венеціанському дворику НСК “Олімпійський” греків, які були чинними чемпіонами континенту, хотів побачити кожен. Коцур мав свою мету. Коли з роздягальні виходив Кацураніс, Володимир “на двох опорних” перегородив йому дорогу зі словами: “Я Коцур, ти – Кацураніс”. У Костаса не було, навіть якщо він сумнівався, іншого вибору, ніж погодитися на фото і автограф”, – написало видання.

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