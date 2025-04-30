На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 275 людей, у тому числі 13 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шаховому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 квітня.

Волноваський район. У Новохатському Комарської громади пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і кав'ярню, у Мирнограді — будинок. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено базу відпочинку, у Зарічному — 2 будинки. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено 4 будинки. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і гараж.