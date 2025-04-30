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Через російські обстріли на Харківщині поранені близько пів сотні людей

По Харкову і області російські війська застосували 55 ударних безпілотників та 13 КАБів. 

Через російські обстріли на Харківщині поранені близько пів сотні людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС Харківщини

Через російські обстріли у Харківській області поранені пів сотні людей: 45 у Харкові та ще п'ятеро – у області. Загалом по Харкову і області російські війська застосували 55 ударних безпілотників та 13 КАБів. 

За даними ОВА, уночі Харків зазнав 15 ударів ворожими БпЛА: "прильоти" було зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському і Салтівському районах міста. 

Пошкоджені 14 приватних та 3 багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, медичний заклад. Спалахнуло 11 пожеж, у тому числі палали й цивільні автівки. 

Внаслідок обстрілів у Харкові поранення отримали 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Харків.

Унаслідок атаки дронів горіли та пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, виробничий цех, майстерня, контейнер на ринку. Постраждали адмінбудівля, учбовий заклад. Зайнялася трава. Також БпЛА влучив на територію медзакладу, внаслідок чого пошкоджено підземний перехід, горіла трава та дерева. Уламки дрону влучили в 8-й поверх житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено скління вікон, балкони та 30 автомобілів.

Харківська область.

Куп'янський район: у с. Осинове горів будинок та дві господарчі споруди  на площі 200 кв м. Постраждав 73-річний чоловік та 73-річна жінка. У Куп’янську унаслідок обстрілу горіли два приватних будинки на площі 300 м. кв. Також горіла господарча споруда та приватний будинок. 

У с. Тищенківка унаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік, а в с. Подоли унаслідок обстрілу горіли приватні будинки. В с. Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілів спалахнули два приватних будинки, у с. Соболівка унаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка та валежник на площі 0,5 га.

У с. Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено легковий автомобіль. Постраждало двоє людей. 

А в с. Перовське Богодухівського району унаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено скління вікон та покрівлю приватного будинку, зруйновано господарчу споруду.

В Ізюмському районі постраждало село Підлиман. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 25 га, 5 дерев’яних будинків бази відпочинку, покинутий будинок на площі 70 м.кв. та господарча споруда 15 м.кв.

  • За минулий тиждень Харків пережив 54 обстріли.
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