Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину, загинула людина

У Дніпрі через обстріли спалахнули пожежі, у області згорів ресторанний комплекс.

У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.

Одна оселя місцевих мешканців знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу

Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ «Град» по Нікополю та Марганецькій громаді.

Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач.

Оборонці неба знищили над областю 9 БпЛА.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки