Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину, загинула людина

У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали.
Одна оселя місцевих мешканців знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.
Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах.
Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ «Град» по Нікополю та Марганецькій громаді.
Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач.
Оборонці неба знищили над областю 9 БпЛА.
- На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми в 4-х селах, що межують з Донеччиною.