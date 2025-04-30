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Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину, загинула людина

У Дніпрі через обстріли спалахнули пожежі, у області згорів ресторанний комплекс.

Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину, загинула людина
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 30 квітня окупанти атакували Дніпропетровську область. Унаслідок шахедної атаки по Дніпру загинув 53-річний чоловік, а 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

Найбільше руйнувань зазнав приватний сектор Дніпра. У частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. 

Одна оселя місцевих мешканців знищена, ще декілька – потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. 

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Напередодні ввечері агресор тероризував Нікопольський район. Застосував дрони-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах. 

Ближче до ранку противник вгатив з РСЗВ «Град» по Нікополю та Марганецькій громаді. 

Зайнявся ресторанний комплекс. Пошкоджені сім приватних будинків, два гаражі та стільки ж автівок. Зачепило і лінії електропередач. 

Оборонці неба знищили над областю 9 БпЛА.

наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

  • На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми в 4-х селах, що межують з Донеччиною.
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