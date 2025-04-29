Кіт Келлог: триденне перемир'я – це абсурд

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прокоментував російську пропозицію щодо триденного перемир'я, передає Суспільне.

"Президент хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, після чого ми зможемо його продовжити… Якщо подивитися на все, з чим готові працювати українці, то тепер усе залежить від росіян… Думаю, ми близькі до цього", — зазначив Келлог.

На його думку, США "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

"А триденне перемир'я – це абсурд", – відреагував Келлог на запропоноване Путіним припинення вогню з 8 до 10 травня.