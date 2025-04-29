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Кіт Келлог: триденне перемир'я – це абсурд

Дональд Трамп хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Кіт Келлог: триденне перемир'я – це абсурд
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прокоментував російську пропозицію щодо триденного перемир'я, передає Суспільне.

"Президент хоче всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 днів, після чого ми зможемо його продовжити… Якщо подивитися на все, з чим готові працювати українці, то тепер усе залежить від росіян… Думаю, ми близькі до цього", — зазначив Келлог. 

На його думку, США "в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців".

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триденне перемир'я – це абсурд", – відреагував Келлог на запропоноване Путіним припинення вогню з 8 до 10 травня.

  • Вчора, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про "перемир'я" та "припинення бойових дій" з 00:00 8 травня по 00:00 11 травня.
  • Після того речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував заяву Путіна. Він сказав, що Україна не розуміє логіки заяви кремлівського лідера про "перемир'я" та "припинення бойових дій" у дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світової війни. Київ готовий до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів. 
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