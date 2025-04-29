Через обстріли на Дніпропетровщині є п’ятеро поранених

Через російські обстріли постраждали п’ятеро людей на Дніпропетровщині.
Про це повідомила прокуратура Дніпропетровської області.
29 квітня російські війська атакували Нікополь ударними безпілотниками, а по Великомихайлівській громаді Синельниківського району завдали ударів авіаційними керованими бомбами.
Серед поранених — жінки віком 48 і 76 років, а також чоловіки віком 41, 51 і 81 рік.
Обстрілами пошкоджені приватні будинки, підприємство, автомобілі та лінії електропередач.
- Уночі 29 квітня російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок загинула дитина.
- Тим часом в області з 25 квітня оголосили примусову евакуацію в чотирьох селах, що межують із Донеччиною.