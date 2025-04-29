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Через обстріли на Дніпропетровщині є п’ятеро поранених

Ворог бив дронами і КАБами.

Через обстріли на Дніпропетровщині є п’ятеро поранених
обстріли Дніпропетровщини

Через російські обстріли  постраждали п’ятеро людей на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прокуратура Дніпропетровської області. 

29 квітня російські війська атакували Нікополь ударними безпілотниками, а по Великомихайлівській громаді Синельниківського району завдали ударів авіаційними керованими бомбами.

Серед поранених — жінки віком 48 і 76 років, а також чоловіки віком 41, 51 і 81 рік.

Обстрілами пошкоджені приватні будинки, підприємство, автомобілі та лінії електропередач.

  • Уночі 29 квітня російська армія атакувала Дніпропетровську область. У Самарівському районі внаслідок влучання дрона в житловий будинок загинула дитина. 
  • Тим часом в області з 25 квітня оголосили примусову евакуацію в чотирьох селах, що межують із Донеччиною.
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