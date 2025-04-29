На Буковині затримали правоохоронця, який переправляв нелегалів

Його затримали разом із спільником під час "роботи".

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією затримали правоохоронця з Чернівецької області та його спільника під час спроби переправлення кількох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

Таку "схему" із заробітку на ухилянтах зловмисники розробили на початку березня 2025 року. Правоохоронець надавав знайомим консультації щодо права виїзду за кордон на період дії воєнного стану, коли ж законних підстав не знаходилося – пропонував додаткову "допомогу".

За 5,5 тис. доларів США з "клієнта" зловмисники довозили військовозобов'язаних осіб до ділянки кордону, де пояснювали їм, якими стежками далі пішки перебратися за кордон.

Ввечері 25 квітня 2025 року обох фігурантів було затримали при спробі переправити за кордон військовозобов’язаних.Правоохоронцю та його спільнику повідомили про підозру за правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.