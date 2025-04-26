​Агенти ФБР заарештували суддю в Мілуокі, яка намагалася допомогти мігранту уникнути арешту

У п'ятницю в Мілуокі, що в США, агенти ФБР заарештували суддю, яку звинуватили у перешкоджанні роботі федеральних органів.

Як пише АР, суддя окружного суду Ханна Даган спробувала допомогти уникнути арешту нелегальному мігранту із Мексики, чию справу вона розглядала.

Під час слухань справи чоловіка, якого звинувачували у домашньому насильстві, суддю повідомили про те, що в коридорі на підсудного чекають агенти імміграційної служби з ордером на арешт за незаконне перетинання американського кордону.

Завершивши слухання, суддя дозволила підсудному залишити залу засідань через службовий вихід, щоб уникнути зустрічі із співробітниками імміграційної служби. Його затримали вже після виходу з приміщення суду.

А суддю взяли під варту ФБР у п'ятницю вранці на території суду. Пізніше вона ненадовго постала перед федеральним судом Мілуокі, а згодом її звільнили з-під варти. Чиновницю звинувачують у "переховуванні особи з метою запобігання її розкриттю та арешту".

За словами адвоката судді, вона "щиро шкодує та протестує проти арешту, івчинок зробила "не в інтересах громадської безпеки".

Мігранту, якого захищала суддя, 30 років. Його звинуватили у трьох епізодах домашнього насилля: він начебто побився із сусідом по кімнаті через гучну музику та вдарив жінку, яка намагалася їх розійняти. Також він нібито вдарив ліктем іншу жінку, яка намагалася припинити бійку. Відповідно до судових документів, чоловік перебував у США з моменту повернення в країну після його депортації в 2013 році.

У разі визнання винним Флорес-Руїсу загрожує до дев’яти місяців в’язниці та штраф у розмірі 10 000 доларів за кожним епізодом. Його залишили до суду під вартою.

Схожий арешт судді відбувсяіпід часпершої каденції Трампа. Тоді суддю із Массачусетса звинуватили в тому, що він допоміг людині вийти через чорний хід будівлі суду, щоб уникнути агента імміграційної служби.

Ця справа викликала обурення багатьох юристів, які назвали її як політично мотивованою. Прокуратура припинила провадження у 2022 році під час президентства Байдена.