ЗМІ: ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників і укласти перемир'я

Зараз у полоні ХАМАС залишаються 24 ізраїльські заручники і тіла 34 загиблих.

ХАМАС заявив про готовність звільнити відразу всіх ізраїльських заручників і укласти перемир'я з Ізраїлем на п'ять років.

Про це заявив представник ХАМАС агентству AFP, пише DW.

17 квітня ХАМАС відкинув запропоновану Ізраїлем угоду про часткове припинення вогню, яка передбачала звільнення 10 живих заручників і припинення вогню на 45 днів. Ісламістське угрупування наполягає на тому, щоб угода про перемир'я призвела до закінчення війни, повного відходу Ізраїлю із Сектору Гази, обміну полоненими, а також негайного надходження гуманітарної допомоги в достатньому обсязі, зазначає AFP.

Ізраїль, зі свого боку, вимагає повернення всіх заручників, а також роззброєння ХАМАСу та інших збройних угруповань у секторі Гази.

За даними ізраїльської армії, в полоні ХАМАСу залишаються 24 живих ізраїльські заручники і тіла 34 загиблих.