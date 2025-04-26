Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий вертоліт Балтійського флоту увечері 25 квітня порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі у Балтійському морі.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі на своїй сторінці в соцмережі Х.
Політ вертольота відстежували військові радіолокаційні системи ЗС Польщі та цивільні системи Військово-повітряних сил.
«Чергові сили та засоби ППО перебували у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Характер інциденту свідчить, що Росія перевіряє готовність наших систем ППО», — зазначили в командуванні.
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