У повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області

Російська повітряна куля залетіла 20 червня у повітряний простір Польщі.

Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування польських Збройних сил Польщі.

За інформацією військових, куля зірвалася з троса у Крулевецькій (Калінінградській) області РФ. Раніше про цю можливість попередили російські служби.

Куля рухається у східному напрямку, за нею слідкують польські радіолокаційні станції.

Очікується, що об'єкт перебуватиме у повітряному просторі Польщі декілька годин. Куля не загрожує безпеці жителів регіону, над яким пролітає.