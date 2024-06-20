У повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області

Російська повітряна куля залетіла 20 червня у повітряний простір Польщі.
Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування польських Збройних сил Польщі.
За інформацією військових, куля зірвалася з троса у Крулевецькій (Калінінградській) області РФ. Раніше про цю можливість попередили російські служби.
Куля рухається у східному напрямку, за нею слідкують польські радіолокаційні станції.
Очікується, що об'єкт перебуватиме у повітряному просторі Польщі декілька годин. Куля не загрожує безпеці жителів регіону, над яким пролітає.
- Раніше повідомлялося, що китайська повітряна куля-шпигун, яка літала через США, змогла зібрати розвідувальні дані з кількох американських військових об’єктів.
- NBC News з посиланням на американських високопосадовців писало, що Китай контролював повітряну кулю, щоб вона могла кілька разів пролетіти над певними місцями (іноді літаючи у формі вісімки) і передати зібрану інформацію назад до Пекіна в реальному часі.