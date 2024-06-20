Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
На Аскольдовій могилі жінка пошкодила поховання трьох загиблих військових. Її затримали (доповнено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Окупанти атакували Київ "шахедами" і здійснили запуск ракет (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
ГоловнаСвіт

У повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області

Рух об'єкта контролюють радіолокаційні станції польських Збройних сил.

У повітряний простір Польщі залетіла російська повітряна куля з Калінінградської області
Калінінград (РФ) на карті
Фото: russia-briefing.com

Російська повітряна куля залетіла 20 червня у повітряний простір Польщі.

Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування польських Збройних сил Польщі.

За інформацією військових, куля зірвалася з троса у Крулевецькій (Калінінградській) області РФ. Раніше про цю можливість попередили російські служби.

Куля рухається у східному напрямку, за нею слідкують польські радіолокаційні станції.

Очікується, що об'єкт перебуватиме у повітряному просторі Польщі декілька годин. Куля не загрожує безпеці жителів регіону, над яким пролітає. 

  • Раніше повідомлялося, що китайська повітряна куля-шпигун, яка літала через США, змогла зібрати розвідувальні дані з кількох американських військових об’єктів.
  • NBC News з посиланням на американських високопосадовців писало, що  Китай контролював повітряну кулю, щоб вона могла кілька разів пролетіти над певними місцями (іноді літаючи у формі вісімки) і передати зібрану інформацію назад до Пекіна в реальному часі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies