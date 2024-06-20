Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.

20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами. Рішення нідерландського парламенту відкрило шлях до проведення міжурядової конференції, яка запланована на 25 червня. Цей захід формально відкриє початок переговорів про вступ до ЄС для Києва і Кишинева.

Спочатку новий уряд Нідерландів заявляв, що підтримує початок переговорів з Україною і Молдовою, але для цього було необхідне голосування нідерландського парламенту.