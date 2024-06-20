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Парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС

Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами.

Парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС
Парламент Нідерландів
Фото: ukrinform.ua

20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами. Рішення нідерландського парламенту відкрило шлях до проведення міжурядової конференції, яка запланована на 25 червня. Цей захід формально відкриє початок переговорів про вступ до ЄС для Києва і Кишинева.

Спочатку новий уряд Нідерландів заявляв, що підтримує початок переговорів з Україною і Молдовою, але для цього було необхідне голосування нідерландського парламенту.

  • Раніше Володимир Зеленський нагадав, що Україна виконала всі умови для того, щоб у червні розпочати перемовини щодо вступу в ЄС. 
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