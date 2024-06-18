Італія підписала декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови

Санду заявила, що Італія була і залишається з Україною, а "бути з Україною означає бути з Молдовою".

Президент Італії Серджо Маттарелла під час візиту до Кишинева разом із президенткою Молдови Майєю Санду підписали декларацію про підтримку вступу республіки в Євросоюз, пише NewsMaker.

"Італія твердо підтримує шлях Молдови до вступу в ЄС. На нас чекає спільне майбутнє. Італія підтримуватиме Молдову у цьому процесі, щоб гарантувати інтеграцію в ЄС", – заявив Маттарелла.

Також представники двох країн підписали угоду про співпрацю у галузі культури на 2024-2027 роки.

Майя Санду заявила, що Італія була і залишається з Україною, а "бути з Україною означає бути з Молдовою".