Італія підписала декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови

Президент Італії Серджо Маттарелла під час візиту до Кишинева разом із президенткою Молдови Майєю Санду підписали декларацію про підтримку вступу республіки в Євросоюз, пише NewsMaker.
"Італія твердо підтримує шлях Молдови до вступу в ЄС. На нас чекає спільне майбутнє. Італія підтримуватиме Молдову у цьому процесі, щоб гарантувати інтеграцію в ЄС", – заявив Маттарелла.
Також представники двох країн підписали угоду про співпрацю у галузі культури на 2024-2027 роки.
Майя Санду заявила, що Італія була і залишається з Україною, а "бути з Україною означає бути з Молдовою".
- 14 червня посли країн-членів ЄС погодили рамки для переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.
- Перед цим Financial Times писала, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України і Молдови. Комісія вважає, що Київ виконав необхідні для старту перемовин умови в частині антикорупційної сфери, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.