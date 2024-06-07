Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Росіяни атакували Україну зі стратегічної авіації (доповнено)
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
ГоловнаСвіт

Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС

Вона вважає, що Україна виконала необхідні для цього умови. 

Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Комісія вважає, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи. Київ очікує від європейських партнерів початку переговорів про членство вже цього місяця.

"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", – прокоментував прем'єр.

  • Сьогодні Financial Times писала, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України і Молдови. Комісія вважає, що Київ виконав необхідні для старту перемовин умови в частині антикорупційної сфери, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.
  • Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна. 
  • 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
  • 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати. 
  • Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів.
  • Президент України Володимир Зеленський говорив, що якщо Єврорада не ухвалить рішення про переговори, то це означатиме вплив на це президента РФ: "вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається".
  • Зрештою в грудні 2023 Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови, а Грузію зробили кандидаткою на вступ. Щоправда, європейські прагнення цієї країни під загрозою у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies