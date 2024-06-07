Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС

Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Комісія вважає, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи. Київ очікує від європейських партнерів початку переговорів про членство вже цього місяця.
"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", – прокоментував прем'єр.
- Сьогодні Financial Times писала, що Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС України і Молдови. Комісія вважає, що Київ виконав необхідні для старту перемовин умови в частині антикорупційної сфери, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.
- Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.
- 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати.
- Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів.
- Президент України Володимир Зеленський говорив, що якщо Єврорада не ухвалить рішення про переговори, то це означатиме вплив на це президента РФ: "вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, на багатьох континентах, і тиснути на них. Тому якщо не буде позитивного результату, то питання не в плані Б. У нас є лише один план – це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення. Ось про що це буде говорити, мені так здається".
- Зрештою в грудні 2023 Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови, а Грузію зробили кандидаткою на вступ. Щоправда, європейські прагнення цієї країни під загрозою у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".