Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС

Вона вважає, що Україна виконала необхідні для цього умови.

Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Комісія вважає, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки-реформи. Київ очікує від європейських партнерів початку переговорів про членство вже цього місяця.

"Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора", – прокоментував прем'єр.