"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
​Укрзалізниця відновила електропоїзд "Хом’як", він курсуватиме на Львівщині
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
ГоловнаСвіт

Байден на зустрічі із Зеленським у Парижі може оголосити допомогу Україні на $225 млн

Оголошений пакет допомоги міститиме боєприпаси для систем HIMARS, мінометні системи й артилерійські снаряди.

Байден на зустрічі із Зеленським у Парижі може оголосити допомогу Україні на $225 млн
Президент США Джо Байден виступає після підписання законів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Сьогодні, 7 червня, під час зустрічі у Парижі із Володимиром Зеленським президент США Джо Байден може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів.

Про це пишуть АР та Reuters.

Як пише Reuters, ці переговори стануть першими після того, як президент України відвідав Вашингтон у грудні 2023 року. Лідери знову зустрінуться наступного тижня на саміті G7 в Італії, коли країни обговорюватимуть використання російських заморожених активів для надання Україні 50 мільярдів доларів.

У виданні йдеться про те, що оголошений пакет допомоги міститиме, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS, які українські військові можуть використовувати для ударів по території Росії. Також до пакета ввійдуть мінометні системи й артилерійські снаряди.

За даними AP, також США нададуть у межах пакета ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та широкий спектр запчастин.

"Україна може використовувати таку зброю, щоб завдавати ударів через кордон з Росією, якщо сили там атакують або готуються до нападу. Однак, це не змінює політику США, які вимагають від України не використовувати надані США ATACMS або ракети великої дальності та інші боєприпаси для ударів усередині Росії", – додали в АР, спираючись на коментарі офіційних осіб.

Озброєння нададуть Україні з наявних запасів США, щоб воно могло швидко потрапити на фронт.

За словами заступника радника з національної безпеки Джона Файнера, Сполучені Штати намагаються наздогнати потреби України в зброї. Він зазначив, що Україні найбільше потрібні артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies