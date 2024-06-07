Байден на зустрічі із Зеленським у Парижі може оголосити допомогу Україні на $225 млн

Президент США Джо Байден виступає після підписання законів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Сьогодні, 7 червня, під час зустрічі у Парижі із Володимиром Зеленським президент США Джо Байден може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів.

Про це пишуть АР та Reuters.

Як пише Reuters, ці переговори стануть першими після того, як президент України відвідав Вашингтон у грудні 2023 року. Лідери знову зустрінуться наступного тижня на саміті G7 в Італії, коли країни обговорюватимуть використання російських заморожених активів для надання Україні 50 мільярдів доларів.

У виданні йдеться про те, що оголошений пакет допомоги міститиме, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS, які українські військові можуть використовувати для ударів по території Росії. Також до пакета ввійдуть мінометні системи й артилерійські снаряди.

За даними AP, також США нададуть у межах пакета ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та широкий спектр запчастин.

"Україна може використовувати таку зброю, щоб завдавати ударів через кордон з Росією, якщо сили там атакують або готуються до нападу. Однак, це не змінює політику США, які вимагають від України не використовувати надані США ATACMS або ракети великої дальності та інші боєприпаси для ударів усередині Росії", – додали в АР, спираючись на коментарі офіційних осіб.

Озброєння нададуть Україні з наявних запасів США, щоб воно могло швидко потрапити на фронт.

За словами заступника радника з національної безпеки Джона Файнера, Сполучені Штати намагаються наздогнати потреби України в зброї. Він зазначив, що Україні найбільше потрібні артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.