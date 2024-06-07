Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Військова поліція на паузі
Військова поліція на паузі
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Довга шухляда Коломойського. У юристів Нікопольського феросплавного щось пішло не так
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаСвіт

Євровибори у Нідерландах: ліві перемогли, але праві досягли значного прогресу

Партія Ґерта Вілдерса може бути задоволена результатами волевиявлення.

Євровибори у Нідерландах: ліві перемогли, але праві досягли значного прогресу

У Нідерландах оголошено результати екзит-полів на виборах до Європарламенту. Мінімальну перемогу, за прогнозами соціологів, здобувають ліві сили, представлені лейбористами та "зеленими".

Як пише Reuters, вони отримають вісім мандатів. Лише на один депутатський портфель відстає праворадикальна партія PVV Ґерта Вілдерса, яка сповідує євроскептицизм та виступає проти мігрантів. 

Для правих це означає суттєве укріплення позицій, адже на попередніх виборах вони не здобули жодного місця у Європарламенті і отримали лише одне після перерозподілення, пов'язаного з Брекзитом.

Вілдерс вже встиг прокоментувати результати волевиявлення, назвавши їх "сигналом Брюсселю, що виборці хочуть іншого Європейського Союзу, вони вимагають сильнішої національної держави та більше жодних поступок повноваженнями на користь Європи". 

Натомість лідер лейбористів Франс Тіммерманс вважає, що ліві "продемонстрували Європі, що перемога праворадикалів на цих виборах ще не є вирішеною справою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies