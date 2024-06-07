Євровибори у Нідерландах: ліві перемогли, але праві досягли значного прогресу

У Нідерландах оголошено результати екзит-полів на виборах до Європарламенту. Мінімальну перемогу, за прогнозами соціологів, здобувають ліві сили, представлені лейбористами та "зеленими".

Як пише Reuters, вони отримають вісім мандатів. Лише на один депутатський портфель відстає праворадикальна партія PVV Ґерта Вілдерса, яка сповідує євроскептицизм та виступає проти мігрантів.

Для правих це означає суттєве укріплення позицій, адже на попередніх виборах вони не здобули жодного місця у Європарламенті і отримали лише одне після перерозподілення, пов'язаного з Брекзитом.

Вілдерс вже встиг прокоментувати результати волевиявлення, назвавши їх "сигналом Брюсселю, що виборці хочуть іншого Європейського Союзу, вони вимагають сильнішої національної держави та більше жодних поступок повноваженнями на користь Європи".

Натомість лідер лейбористів Франс Тіммерманс вважає, що ліві "продемонстрували Європі, що перемога праворадикалів на цих виборах ще не є вирішеною справою".