У Німеччині оштрафували генерал-лейтенанта, який фігурував у перехопленій розмові про ракети Taurus

Інспектор Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхартц призначили дисциплінарне стягнення після того, як російська розвідка перехопила розмову про можливе використання ракет Taurus, пише Handelsblatt.

Герхартц має сплатити штраф. Прокуратура Берліна уже закрила проти військового справу. Представник інспектора повідомив, що не виявили доказів умисних дій із боку Герхартца.