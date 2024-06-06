У Німеччині оштрафували генерал-лейтенанта, який фігурував у перехопленій розмові про ракети Taurus

Інспектор Військово-повітряних сил Німеччини Інго Герхартц призначили дисциплінарне стягнення після того, як російська розвідка перехопила розмову про можливе використання ракет Taurus, пише Handelsblatt.
Герхартц має сплатити штраф. Прокуратура Берліна уже закрила проти військового справу. Представник інспектора повідомив, що не виявили доказів умисних дій із боку Герхартца.
- У березні цього року у Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо потрапляння до росіян запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus.
- Рзмову нібито командувача повітряних сил Інго Герхарца з іншим генералом та кількома офіцерами виклали в мережу російські пропагандисти. Темою спілкування стала передача Україні далекобійних ракет та удари ними по "мосту на сході".