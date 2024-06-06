Плетенчук: російські війська мають змогу перезаряджати підводні човни у Новоросійську

З середини осені минулого року зафіксовано три атаки РФ по Україні завдяки підводним ворожим човнам.

Росіяни можуть перезаряджати свої підводні човни у пункті базування Новоросійська.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

"У пункті базування Новоросійська з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", — сказав Плетенчук.

За його словами, у складі російського Чорноморського флоту досі є підводні човни, "сторожові" та великі десантні кораблі, а також носії крилатих ракет. Угруповання російських кораблів у Новоросійську залишається досить великим.

"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний човен дизель-електричний проєкту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", — додав речник ВМС ЗСУ.

Наразі надводні кораблі РФ не беруть участі під час обстрілу територій України. З середини осені минулого року підтверджено п'ять атак, і три з них відбулися завдяки підводним ворожим човнам.