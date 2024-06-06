У "Дії" за декілька годин згенерували понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана

У застосунку "Дія" за декілька перших годин згенерували понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана.
Про це повідомила директорка департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів Надія Адаменко, передає "Економічна правда".
За словами Адаменко, відтепер понад мільйон українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу.
Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають такі статуси:
- учасника бойових дій;
- людини з інвалідністю внаслідок війни;
- учасника війни;
- постраждалого учасника Революції гідності;
- члена сім’ї загиблого ветерана війни;
- члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
За інформацією Мінветеранів, е-посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа, а також дані про пред'явника.
Тим часом у Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, які виникають у процесі формування е-посвідчення у "Дії".
За словами Адаменко, очікують, що упродовж місяця усі охочі зможуть згенерувати документ без проблем.