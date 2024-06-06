У "Дії" за декілька годин згенерували понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана

у Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, які виникають у процесі формування е-посвідчення.

У застосунку "Дія" за декілька перших годин згенерували понад 55 тисяч е-посвідчень ветерана.

Про це повідомила директорка департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів Надія Адаменко, передає "Економічна правда".

За словами Адаменко, відтепер понад мільйон українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу.

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають такі статуси:

учасника бойових дій;

людини з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни;

постраждалого учасника Революції гідності;

члена сім’ї загиблого ветерана війни;

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

За інформацією Мінветеранів, е-посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа, а також дані про пред'явника.

Тим часом у Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, які виникають у процесі формування е-посвідчення у "Дії".

За словами Адаменко, очікують, що упродовж місяця усі охочі зможуть згенерувати документ без проблем.