Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Медреформа 2.0: Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який вплине на всю медицину. Розбір плюсів і мінусів
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Експосадовець "Центренерго" переплатив майже 7 млн грн за турбіни та мотори для Вуглегірської ТЕС

Йому повідомили про підозру в службовій недбалості.

​Експосадовець "Центренерго" переплатив майже 7 млн грн за турбіни та мотори для Вуглегірської ТЕС
Ілюстративне фото
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" повідомлено про підозру в службовій недбалості під час закупівлі турбін і моторів для Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" за фактом службової недбалості під час закупівлі турбін і моторів для потреб Вуглегірської ТЕС, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Центренерго" й приватним підприємством було укладено договір про закупівлю турбін і моторів (частини турбін) із застосуванням процедури відкритих торгів.

"Підозрюваний належним чином не провів аналіз рівня цін на ринку, визначивши очікувану вартість предмета закупівлі значно вищою за середньоринкову. Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз, сума збитків становить близько 7 млн гривень, що є тяжкими наслідками", - наголошують у прокуратурі. 

Раніше, в травні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies