​Експосадовець "Центренерго" переплатив майже 7 млн грн за турбіни та мотори для Вуглегірської ТЕС

Йому повідомили про підозру в службовій недбалості.

Колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" повідомлено про підозру в службовій недбалості під час закупівлі турбін і моторів для Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" за фактом службової недбалості під час закупівлі турбін і моторів для потреб Вуглегірської ТЕС, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Центренерго" й приватним підприємством було укладено договір про закупівлю турбін і моторів (частини турбін) із застосуванням процедури відкритих торгів.

"Підозрюваний належним чином не провів аналіз рівня цін на ринку, визначивши очікувану вартість предмета закупівлі значно вищою за середньоринкову. Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз, сума збитків становить близько 7 млн гривень, що є тяжкими наслідками", - наголошують у прокуратурі.



Раніше, в травні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.