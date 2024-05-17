Уряд виділив 1,5 млрд гривнь для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Одне з ключових питань зараз - це ситуація в енергетиці. Енергосистема цілісна і працює стабільно", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що енергетики наразі контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення.

Шмигаль запевнив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії “Центренерго”, якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині", - повідомив прем'єр.

За його словами, кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

"Також для відбудови цих критично важливих ТЕС виділяємо ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії. Тобто, загальна сума складе більш ніж 1,5 млрд грн", - додав Шмигаль і наголосив, що роботи мають відбуватися максимально швидко.