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Уряд виділив 1,5 млрд гривнь для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС

Кошти взяли з резервного фонду держбюджету.

Уряд виділив 1,5 млрд гривнь для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС
Палаюча Трипільська ТЕС.
Фото: telegraf.com.ua

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення більш як 1,5 млрд грн для відновлення та відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

"Одне з ключових питань зараз - це ситуація в енергетиці. Енергосистема цілісна і працює стабільно", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що енергетики наразі контролюють ситуацію, однак генерації електроенергії не вистачає, аби покрити все споживання. Тому "Укренерго" вимушене повернутися до графіків відключень, як для промисловості, так і для населення.

Шмигаль запевнив, що уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють у безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію.

"Сьогодні виділяємо 726 млн грн для державної компанії “Центренерго”, якій належать Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині", - повідомив прем'єр.

За його словами, кошти для відновлення цих ТЕС будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

"Також для відбудови цих критично важливих ТЕС виділяємо ще 826 млн грн з фонду ліквідації наслідків агресії. Тобто, загальна сума складе більш ніж 1,5 млрд грн", - додав Шмигаль і наголосив, що роботи мають відбуватися максимально швидко.

  • Із березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Збитки від російських обстрілів території Курахівської ТЕС сягнули майже мільярда гривень.
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