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Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі

Є зацікавлення компаній із фармацевтичного та агросектору, а також переробної промисловості.

Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі
Українська делегація в Аргентині
Фото: Мінекономіки

Україна запропонувала Аргентині та Чилі створити зону вільної торгівлі.

Про це повідомило Міністерство економіки після робочого поїздки керівництва відомства у країни Південної Америки.

"Знаємо, що вже є зацікавлення компаній із фармацевтичного й агросектору, переробної промисловості, які хочуть поглиблювати співпрацю із Україною. Сприяти цьому може і угода про вільну торгівлю з Аргентиною, над якою ми зараз працюємо. Співпраця з Аргентиною виходить на якісно новий рівень", - зазначила міністерка Юлія Свириденко.

Вона сказала, що Україна зацікавлена у співпраці з Аргентиною як одним із лідерів стратегічно важливого регіону Латинської Америки,

Після Аргентини українська делегація, до якої увійшли також міністр з питань стратегічних галузей економіки Олександр Камишін та низка заступників міністрів, вирушила в Чилі. Це перший візит такого рівня до Чилі за останні 19 років.

"У нас багато спільного з Чилі, особливо у видобутку корисних копалин і критичних матеріалів. Сподіваюся на поглиблення співпраці в цій сфері. Ми також обговорювали питання логістики. Наступним кроком нашої співпраці є поглиблення діалогу на рівні торгово-промислових палат наших країн", – зазначилаСвириденко.

Раніше також повідомлялося, що Аргентина і Україна домовилися про співпрацю у оборонній сфері.

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