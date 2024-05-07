Уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною

Сьогодні, 7 травня, уряд затвердив законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Тепер його передадуть до Верховної ради.

Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, та зазначив у телеграмі представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів", – зазначив очільник уряду.

За його словами, Туреччина є серед п’ятірки основних торговельних партнерів України. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

Мельничук додав, що реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.