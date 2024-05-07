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Уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною

Після прийняття законопроєкту скасовані мита на значну кількість українських товарів.

Уряд затвердив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною
Прапори України і Туреччини
Фото: Олексій Резніков

Сьогодні, 7 травня, уряд затвердив законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Тепер його передадуть до Верховної ради. 

Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, та зазначив у телеграмі представник уряду у ВР Тарас Мельничук. 

"Будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% наших промислових товарів", – зазначив очільник уряду. 

За його словами, Туреччина є серед п’ятірки основних торговельних партнерів України. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу.

Мельничук додав, що реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Турецької Республіки та відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

  • Угоду про зону вільної торгівлі, документ, що має на меті спростити та збільшити товарообіг між країнами, Україна і ТУреччина підписали ще на початку лютого 2022 року. Це сталося за підсумками проведення 12 раундів переговорів і низки експертних консультацій упродовж 2011-2022 років.
  • У липні 2023 року Україна узгодила з Туреччиною кроки щодо ратифікації угоди про ЗВТ. 
  • 31 січня цього року у ході двосторонньої зустрічі делегацій України та Туреччини було визначено “дорожню карту” набуття чинності Угоди про вільну торгівлю.
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