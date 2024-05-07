Дипломатичне джерело "Суспільного": участь посла Франції в інавгурації Путіна не означає визнання його легітимності

Співрозмовник журналістів запевнив, що візит посла на захід означатиме лише те, що Франція має в Росії посольство.

Участь посла Франції в інавгурації Володимира Путіна не означає визнання його легітимним президентом. Про це "Суспільному" повідомило джерело у французькій дипломатії.

Співрозмовник наголосив, що "Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН". Париж офіційно заявляв про це в комюніке.

"Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", – сказав співрозмовник журналістів.

Інавгурація Володимира Путіна