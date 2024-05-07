Дипломатичне джерело "Суспільного": участь посла Франції в інавгурації Путіна не означає визнання його легітимності

Участь посла Франції в інавгурації Володимира Путіна не означає визнання його легітимним президентом. Про це "Суспільному" повідомило джерело у французькій дипломатії.
Співрозмовник наголосив, що "Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН". Париж офіційно заявляв про це в комюніке.
"Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", – сказав співрозмовник журналістів.
Інавгурація Володимира Путіна
- Сьогодні в Москві відбудеться так звана інавгурація Володимира Путіна, якого після березневих "виборів" оголосили президентом уп'яте. При цьому йому "намалювали" рекордний за всі терміни рівень підтримки в понад 87%. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.
- Окрім сумнівної чесності проведення голосування в Росії, Кремль влаштував його і на окупованій території України, що є порушенням міжнародного права.
- За даними Радіо Свобода, участь в інавгурації братимуть шість країн Євросоюзу: Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр. Агентство Reuters вчора писало, що на заході будуть сім країн ЄС, зокрема Франція, Угорщина і Словаччина. Хто ще збирався брати участь – не повідомили, але це точно не Німеччина, яка сказала, що участі не братиме.
- Не надсилатимуть своїх представників також США і Канада. Вірменія, яка після втрати Нагірного Карабаху намагається зблизитися з ЄС замість перебування в орбіті Росії, на рівні прем'єра представлена на заході не буде. Хоча Пашинян вітав Путіна з "перемогою".
- Українське МЗС перед путінською п'ятою "посвятою" в керівника росіян повідомило, що не бачить підстав для визнання його легітимним.