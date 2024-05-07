Ізраїль заявив про взяття під контроль КПП Рафах. У район в'їхали танки ЦАХАЛ

ЦАХАЛ стверджує, що має "операційний контроль з боку Гази над пунктом Рафах".

Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року

Ізраїль заявив про взяття під контроль контроль-пропускного пункту Рафах з боку Гази. Про це пише BBC із посиланням на офіційного представника Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ стверджує, що має "операційний контроль з боку Гази над пунктом Рафах". Раніше в Рафах в'їхали ізраїльські танки.

Агентство ООН щодо палестинських біженців UNRWA попередила про погіршення гуманітарної ситуації. До смузі потрапляє недостатня кількість гуманітарної допомоги.

Очевидці повідомили BBC, що протягом ночі тривало ізраїльське бомбардування. ЦАХАЛ заявив про вбивство 20 людей, яких вони назвали терористами, та про виявлення трьох тунелів.

Ізраїль стверджує, що поточні дії не є повномасштабним наземним наступом на Рафах, а лише точковою обмеженою операцією.

Рафах – прикордонний із Єгиптом район смуги Гази, де знайшли прихисток близько 1,7 млн палестинців із інших, значно поруйнованих її частин.

Ізраїль ще декілька місяців тому анонсував наступ на Рафах, попри заклики його міжнародних партнерів не робити цього. Ізраїль стверджував, що наступ є неминучим і нібито необхідним для того, щоб остаточно побороти ХАМАС, лідери якого втекли до Рафаху.