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Ізраїль заявив про взяття під контроль КПП Рафах. У район в'їхали танки ЦАХАЛ

ЦАХАЛ стверджує, що має "операційний контроль з боку Гази над пунктом Рафах".

Ізраїль заявив про взяття під контроль КПП Рафах. У район в'їхали танки ЦАХАЛ
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив про взяття під контроль контроль-пропускного пункту Рафах з боку Гази. Про це пише BBC із посиланням на офіційного представника Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ стверджує, що має "операційний контроль з боку Гази над пунктом Рафах". Раніше в Рафах в'їхали ізраїльські танки. 

Агентство ООН щодо палестинських біженців UNRWA попередила про погіршення гуманітарної ситуації. До смузі потрапляє недостатня кількість гуманітарної допомоги. 

Очевидці повідомили BBC, що протягом ночі тривало ізраїльське бомбардування. ЦАХАЛ заявив про вбивство 20 людей, яких вони назвали терористами, та про виявлення трьох тунелів.

Ізраїль стверджує, що поточні дії не є повномасштабним наземним наступом на Рафах, а лише точковою обмеженою операцією. 

Рафах – прикордонний із Єгиптом район смуги Гази, де знайшли прихисток близько 1,7 млн палестинців із інших, значно поруйнованих її частин.

  • Уночі ЦАХАЛ бомбардував Рафах. До цього ЦАХАЛ скинув із авіації листівки з закликом до мешканців Рафаху евакуюватися. 
  • Нинішня фаза війни між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня – дня, коли терористи атакували ізраїльську територію і захопили заручників. За цей час між сторонами було одне тижневе перемир'я, під час якого вдалося звільнити частину заручників. Однак щонайменше сотні людей продовжують перебувати в полоні терористів. 
  • Переговори щодо нового припинення вогню тривають.
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