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Мирна угода, яку погодив ХАМАС, але відкинув Ізраїль, передбачає три етапи

Умови оприлюднив заступник голови палестинської організації в Газі.

Мирна угода, яку погодив ХАМАС, але відкинув Ізраїль, передбачає три етапи
Фото: EPA/UPG

Угода про припинення вогню, на яку погодилася організація ХАМАС, проте яка не була підтримана Ізраїлем, містить положення про обмін полоненими у три етапи.

Як пише BBC, текст журналістам передав заступник голови ХАМАСу в Газі. Відповідно до нього, сторони у війні мали оголосити перемир'я на 42 дні.

Під час цього першого етапу ХАМАС мав відпустити 33 заручників в обмін на звільнення палестинських в'язнів із ізраїльських тюрем. ЦАХАЛ мав розпочати виведення військ із Гази та дозволити вільний рух у Смузі з півдня на північ.

На другому етапі, який теж супроводжувало б 42-денне перемир'я, Ізраїль мав би повністю залишити Газу, а натомість ХАМАС звільнив би ізраїльських резервістів та солдат, які потрапили у полон в обмін на ще більше палестинських в'язнів.

Третій етап повинен був покласти край війні після завершення обміну тілами. Відбудова Гази відбувалася б за планом, розробленим спільно Катаром, Єгиптом та ООН.

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