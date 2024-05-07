Мирна угода, яку погодив ХАМАС, але відкинув Ізраїль, передбачає три етапи

Угода про припинення вогню, на яку погодилася організація ХАМАС, проте яка не була підтримана Ізраїлем, містить положення про обмін полоненими у три етапи.

Як пише BBC, текст журналістам передав заступник голови ХАМАСу в Газі. Відповідно до нього, сторони у війні мали оголосити перемир'я на 42 дні.

Під час цього першого етапу ХАМАС мав відпустити 33 заручників в обмін на звільнення палестинських в'язнів із ізраїльських тюрем. ЦАХАЛ мав розпочати виведення військ із Гази та дозволити вільний рух у Смузі з півдня на північ.

На другому етапі, який теж супроводжувало б 42-денне перемир'я, Ізраїль мав би повністю залишити Газу, а натомість ХАМАС звільнив би ізраїльських резервістів та солдат, які потрапили у полон в обмін на ще більше палестинських в'язнів.

Третій етап повинен був покласти край війні після завершення обміну тілами. Відбудова Гази відбувалася б за планом, розробленим спільно Катаром, Єгиптом та ООН.