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У Великій Британії опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака

Опозиція хоче провести загальні вибори у Великобританії.

У Великій Британії опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака
Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Ліберально-демократична партія Великобританії заявила, що має намір оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином британська опозиція хоче спробувати провести в червні загальні вибори після того, як консерватори зазнали великих втрат на місцевих виборах.

За даними ВВС, консерватори втратили 474 місця на виборах у місцевих радах минулого тижня. При цьому головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186, а ліберал-демократи збільшили свої на 104.

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“Звичайно, це були невтішні вихідні для нас, але результат наступних загальних виборів не є вирішеним ... ситуація ближча, ніж багато хто говорить або навіть передбачають деякі опитування”, – сказав Сунак.

Раніше Сунак заявляв, що планує провести загальні вибори в другій половині року.

Втім, вотум недовіри, ймовірно, зазнає поразки, навіть якщо консерватори дозволять його провести. Наразі консерватори все ще мають більшість місць у нижній палаті парламенту. 

  • Джон Свінні збирається замінити Хумзу Юсафа на посаді лідера Шотландської національної партії (SNP) після того, як останній добровільно пішов у відставку.
  • Представника опозиційної Лейбористської партії Садіка Хана переобрано на посаду мера Лондона. Він займе цю посаду втретє. До нього нікому не вдавалося втриматись на посаді мера британської столиці понад два терміни поспіль.
  • За результатами голосування на місцевих виборах британська опозиційна Лейбористська партія отримала місце в парламенті та контроль над декількома меріями, завдавши серйозних втрат керівним консерваторам.
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