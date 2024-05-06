У Великій Британії опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака

Ліберально-демократична партія Великобританії заявила, що має намір оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином британська опозиція хоче спробувати провести в червні загальні вибори після того, як консерватори зазнали великих втрат на місцевих виборах.

За даними ВВС, консерватори втратили 474 місця на виборах у місцевих радах минулого тижня. При цьому головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186, а ліберал-демократи збільшили свої на 104.

“Звичайно, це були невтішні вихідні для нас, але результат наступних загальних виборів не є вирішеним ... ситуація ближча, ніж багато хто говорить або навіть передбачають деякі опитування”, – сказав Сунак.

Раніше Сунак заявляв, що планує провести загальні вибори в другій половині року.

Втім, вотум недовіри, ймовірно, зазнає поразки, навіть якщо консерватори дозволять його провести. Наразі консерватори все ще мають більшість місць у нижній палаті парламенту.