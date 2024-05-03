У Британії лейбористи забрали у консерваторів місце у парламенті

За результатами підрахунку результатів голосування на місцевих виборах, опозиціонери також отримали контроль над декількома радами.

За результатами голосування на місцевих виборах британська опозиційна Лейбористська партія отримала місце в парламенті та контроль над декількома меріями, завдавши серйозних втрат керівним консерваторам, пише Reuters.

Видання зазначає, що ця перемога задала том місцевим виборам перед національними, які можуть привести до влади лідера лейбористів Кіра Стармера та покласти край 14-річному правлінню консервативного уряду.

У четвер виборці проголосували за понад 2000 місць у місцевих органах влади у всій Англії, також обирали 10 мерів, зокрема у столиці Лондоні та Великому Манчестері.

Лейбористи отримали місто у парламенті в окрузі Блекпул-Південь у північному графстві Ланкашир, де депутат від Консервативної партії Скотт Бентон пішов у відставку через лобістський скандал. Кандидат від Лейбористської партії Кріс Вебб переміг, набравши 10 825 голосів. Його суперник-консерватор отримав друге місце з 3218 голосами.

Консерватори прем’єр-міністра Ріші Сунака відстають від лейбористів приблизно на 20 відсоткових пунктів у більшості опитувань громадської думки щодо національних виборів, які Сунак має намір призначити у другій половині року.

Британський лідер сподівався, що його заява про збільшення витрат на оборону та ухвалення суперечливого плану щодо відправлення нелегальних шукачів притулку до Руанди може завоювати голоси виборців, але погані результати виборів знову можуть посилити заклики щодо відставки керівника уряду.

Експерти зазначають, що консерватори можуть мати найгірші результати на місцевих виборах за 40 років.