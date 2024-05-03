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Росія "сховала" майже 40 літаків після удару по аеродрому Кущевська, - британська розвідка

Військовий аеродром, розташований у Краснодарському краї, у ніч на 27 квітня зазнав удару українських безпілотників.

Росія "сховала" майже 40 літаків після удару по аеродрому Кущевська, - британська розвідка
Аеродром в РФ, ілюстративне фото
Фото: Spiegel

Після української атаки на аеродром Кущевська Росія, ймовірно, була змушена вивести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах подалі від лінії фронту.

Про це повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"Вплив цього розосередження навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження", - йдеться в повідомленні.

Те, що Росія пішла на такі заходи, означає, що для збереження постійної присутності на полі бою тривалість вильотів її літаків доведеться збільшити. Це, своєю чергою, потребуватиме більше палива та збільшить витрати, а також навантаження на екіпажі, йдеться у звіті.

Військовий аеродром Кущевська, розташований у Краснодарському краї, у ніч на 27 квітня зазнав удару безпілотників. За попередніми даними, знищено склад з УМПК, за допомогою яких ворог перетворює звичайні бомби на керовані. З-поміж іншого, на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники.

  • У ніч проти 27 квітня десятки безпілотників атакували військовий аеродром на Кубані та НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок атак виникли пожежі.
  • Ніч на 27 квітня також стала "вибуховою" і для для Ільського НПЗ та військового аеродрому "Кущевськ". За даними джерел LB.ua, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ. 
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