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Дрони СБУ атакували військовий аеродром та два НПЗ у Росії, – джерела

"Вибухова" ніч для Росії.

Дрони СБУ атакували військовий аеродром та два НПЗ у Росії, – джерела
пожежа на НПЗ РФ
Фото: ASTRA

Ніч на суботу, 27 квітня, стала в прямому сенсі вибуховою для військового аеродрому "Кущевск", а також для Ільського та Слов’янського НПЗ в Краснодарському краї Росії. 

За даними джерел LB.ua, "бавовна" на ці об‘єкти завітала завдяки дронам СБУ. 

СБУ спільно із Силами оборони атаккували безпілотниками військовий аеродром. Там, за даними джерел, розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ

Окрім того, дрони СБУ ударили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ – ключові технологічні об‘єкти заводів. 

Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал росії для ведення війни. В країни-терориста «бавовна» палає і буде палати", — зазначило поінформоване джерело.

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