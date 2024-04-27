Українські військові вдарили по російській РЛС вартістю понад $5 млн. Росіяни використовували її для виявлення і передачі координат для ЗРК "С-300/400".

Про це ідеться у повідомленні Генерального управління розвідки МО.

Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Удару завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс. "Радіолокаційна станція "подльот" порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів", — пишуть в ГУР МО.

Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.