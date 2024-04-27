Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет

Повітряним силах вдалося знищити 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 КАР Х-59/Х-69; "Іскандер-К" та 6 "Калібрів".

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У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.

Зокрема:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К" ;

6 крилатих ракет "Калібр".

Фото: Повітряні сили