Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.
Зокрема:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" ;
- 6 крилатих ракет "Калібр".
- Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.
- Відомо, що цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
- На Дніпропетровщині пошкоджені два об'єкти енергетики.