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Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет

Повітряним силах вдалося знищити 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 КАР Х-59/Х-69; "Іскандер-К" та 6 "Калібрів".

Уночі Сили ППО збили 21 з 34 ворожих ракет
Сили ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Сили ППО знищили 21 із 34 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.

Зокрема: 

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — ідеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" ;
  • 6 крилатих ракет "Калібр".

Фото: Повітряні сили

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