У Харкові балістика влучила поряд з медичним закладом

Близько о пів на першу ночі за київським часом окупанти атакували Харків балістичними ракетами з території Бєлгородської області. Про обстріл повідомили мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За словами міського голови, є влучання поблизу медичного закладу. У будівлі вибито шибки. Попередньо постраждалих немає.
Очільник ОДА підтвердив атаку на нежитлову цивільну інфраструктуру. Місце обстежують відповідні служби.
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