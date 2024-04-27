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У Харкові балістика влучила поряд з медичним закладом

За повідомленням мера, попередньо минулося без постраждалих.

У Харкові балістика влучила поряд з медичним закладом
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Близько о пів на першу ночі за київським часом окупанти атакували Харків балістичними ракетами з території Бєлгородської області. Про обстріл повідомили мер Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов

За словами міського голови, є влучання поблизу медичного закладу. У будівлі вибито шибки. Попередньо постраждалих немає.

Очільник ОДА підтвердив атаку на нежитлову цивільну інфраструктуру. Місце обстежують відповідні служби.

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