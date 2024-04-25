У Харкові відновили цифрове телемовлення

За словами голови обласної держадміністрації, удар по телевежі не призвів до критичної ситуації.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що у регіоні відновлено телевізійне мовлення.

Спеціалістам вдалося повернути частину функціоналу телевежі, яку окупанти зруйнували прямим ракетним ударом. Для власників цифрового телебачення Т-2 оприлюднили інструкцію, як перелаштувати свої тюнери та отримувати зображення. Голова ОДА стверджує, що робота триватиме задля того, щоб відновити 100% сигналу, який був до атаки на вежу.

За словами чиновника, удар не призвів до критичної ситуації, адже в самому Харкові повністю були доступні кабельне та інтернет-телебачення. Більше постраждали прикордонні та малі населені пункти, де є обмеження щодо інших видів сигналу, окрім цифрового.