Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції системи водопостачання

В планах є масштабування проєкту на все місто.

Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції водопостачання

Миколаївська міськрада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Це зроблено для реконструкції системи водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Щоденно по місту фіксуються пориви та й самі труби потребували заміни, адже їхній термін експлуатації давно вийшов. Застарілим є і насосне обладнання”, - зазначив Сєнкевич.

Він розповів, що спочатку планується встановити 55 головних лічильників з дистанційним збором даних у багатоповерхових будинках. Крім того, замінять труби і насоси на трьох насосних станціях у Корабельному районі.

Мер Миколаєва наголосив, що це перший подібний великий проєкт, який має зменшити втрати водопостачання і покращити водопостачання для населення.

В планах є масштабування проєкту на все місто.

“Вибором підрядної організації та технічним супроводженням займатимуться наші партнери з NEFCO, а не міська рада”, - підкреслив Сєнкевич.