Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції системи водопостачання

Миколаївська міськрада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Це зроблено для реконструкції системи водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Щоденно по місту фіксуються пориви та й самі труби потребували заміни, адже їхній термін експлуатації давно вийшов. Застарілим є і насосне обладнання”, - зазначив Сєнкевич.
Він розповів, що спочатку планується встановити 55 головних лічильників з дистанційним збором даних у багатоповерхових будинках. Крім того, замінять труби і насоси на трьох насосних станціях у Корабельному районі.
Мер Миколаєва наголосив, що це перший подібний великий проєкт, який має зменшити втрати водопостачання і покращити водопостачання для населення.
В планах є масштабування проєкту на все місто.
“Вибором підрядної організації та технічним супроводженням займатимуться наші партнери з NEFCO, а не міська рада”, - підкреслив Сєнкевич.
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