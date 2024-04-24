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Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції системи водопостачання

В планах є масштабування проєкту на все місто. 

Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції системи водопостачання
Миколаїв підписав угоду з NEFCO для реконструкції водопостачання
Фото: Pixabay

Миколаївська міськрада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Це зроблено для реконструкції системи водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Щоденно по місту фіксуються пориви та й самі труби потребували заміни, адже їхній термін експлуатації давно вийшов. Застарілим є і насосне обладнання”, - зазначив Сєнкевич. 

Він розповів, що спочатку планується встановити 55 головних лічильників з дистанційним збором даних у багатоповерхових будинках. Крім того, замінять труби і насоси на трьох насосних станціях у Корабельному районі. 

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Мер Миколаєва наголосив, що це перший подібний великий проєкт, який має зменшити втрати водопостачання і покращити водопостачання для населення. 

В планах є масштабування проєкту на все місто. 

“Вибором підрядної організації та технічним супроводженням займатимуться наші партнери з NEFCO, а не міська рада”, - підкреслив Сєнкевич.

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