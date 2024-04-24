Сили ППО збили російську ракету Х-69 в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"ППО на варті. Наші збили над Синельниківським районом ракету", – написав він у Telegram.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що знищено керовану авіаційну ракету Х-69.

О 16:50 Повітряні сили попереджували про швидкісну ціль на Дніпро, а за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про вибух.

Сьогодні вранці через ворожі обстріли Дніпропетровщини без світла залишилися частина абонентів. Російська армія атакувала область важкою артилерією та дронами.