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Заступнику Сольського теж повідомили про підозру у справі заволодіння державною землею

Наразі чиновник перебуває за кордоном. Мінагро каже, що він у відрядженні.

Заступнику Сольського теж повідомили про підозру у справі заволодіння державною землею
Маркіян Дмитрасевич
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Підозру у справі оборудок із державною землею отримав заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, повідомляє "Економічна правда".

Про це стало відомо під час розгляду клопотання у Вищому антикорупційному суді про застосування запобіжного заходу щодо міністра Миколи Сольського.

За даними слідства, коли до Дмитрасевича прибули 23 квітня, аби вручити підозру з'ясувалося, що він перебуває за кордоном - заступник Сольського покинув Україну 13 квітня.

За інформацією Мінагрополітики Дмитрасевич виїхав у відрядження на 12-21 квітня до Північної Македонії, опісля поїхав у наступне відрядження до Брюсселю на переговори щодо вступу України до ЄС. Міністерство зазначило, що цю інформацію повідомили прокурорам.

Обвинувачення вважає, Маркіян Дмитрасевич своїми діями впливав на інших учасників схеми з метою приховати документ, який підтверджує право постійного користування двох держпідприємств на Сумщині. Без цього документу землі, що належать ДП, не могли передати у власність фізичних осіб із подальшим переданням в оренду ТОВ "Агрофірма "Довіра 2008" (входить до агрохолдингу "Авіс Украгро"). 

Слідство також встановило, що у 2017 році, через місяць після видачі місцевим Держгеокадастром акту про самовільне зайняття земель, заступник Сольського звернувся до органу як генеральний директор згаданої агрофірми. Він просив надати їй право оренди на 24 земельні ділянки біля селища Перехрестівка.

Після цього звернення до Держгеокадастру Сумщини створили комісію, яка задовольнила прохання Дмитрасевича і включила землі до участі в аукціоні. Такий крок мав заблокувати передання ділянок іншим особам.

За інформацією сторони обвинувачення, учасники схеми взялися шукати громадян, переважно бійців АТО, яким пропонували оформити ділянки у приватну власність (за законом бійці АТО мали право безоплатно отримати від держави 2 га землі), а тоді передати в оренду "Агрофірмі "Довіра 2008".

  • 23 квітня НАБУ повідомило, що міністра, колишнього голову аграрного комітету, викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.
  • Крім Сольського, підозри отримали двоє кураторів органів Держгеокадастру та людина, яка сприяла вчиненню злочину.
  • Торік у серпні САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства Тарасу Висоцькому та ексзаступнику міністра економіки. За даними правоохоронців, зловживання посадовців при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн.
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