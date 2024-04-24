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У Росії рекордні показники дезертирства та запитів на притулок у західних країнах, – “Медіазона”

Минулого місяця російські військові суди оголосили вироки 684 військовослужбовцям за дезертирство, що є своєрідним рекордом.

У Росії рекордні показники дезертирства та запитів на притулок у західних країнах, – “Медіазона”
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані незалежної російської медіагрупи “Медіазона” повідомляє, що у Росії фіксують рекордні показники дезертирства та запитів на притулок у західних країнах. 

Так, у березні 2024 року російські військові суди оголосили вироки 684 військовослужбовцям російських збройних сил за дезертирство, що є своєрідним рекордом. Загальна кількість таких справ після “часткової” мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, водночас у Московській області зафіксована найбільша кількість таких кримінальних справ – 496.

Багатьом солдатам, яких вдалося ідентифікувати і які постали перед військовим судом, отримують умовні покарання, повертаються до своїх частин і на передову. 

Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які намагаються уникнути військової служби, також досягла рекордного рівня.

Російські солдати, в тому числі примусово завербовані з вересня 2022 року у межах “часткової” мобілізації, вимушені нести військову службу безстроково, без перспективи демобілізації.

Тим часом українська прокуратура озвучила умови, за яких українці, яких примусово забрали в армію РФ, можуть уникнути відповідальності. Такі питання в індивідуальному порядку вирішуватиме суд.

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