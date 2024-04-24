Голова оборонного комітету Бундестагу знову закликала уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus

Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн зробила таку заяву після прийняття Конгресом США допомоги Україні на 61 млрд доларів. Допомога передбачає поставку далекобійних ракет ATACMS.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) у черговий раз закликала уряд Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", – заявила вона.

Вона зазначила, що після рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - заявила Штрак-Ціммерманн.