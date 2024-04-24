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Голова оборонного комітету Бундестагу знову закликала уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus

Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн зробила таку заяву після прийняття Конгресом США допомоги Україні на 61 млрд доларів. Допомога передбачає поставку далекобійних ракет ATACMS.

Голова оборонного комітету Бундестагу знову закликала уряд Німеччини поставити Україні ракети Taurus
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн
Фото: EPA/UPG

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) у черговий раз закликала уряд Німеччини поставити Україні крилаті ракети Taurus, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Канцлер завжди запевняв нас, що орієнтується на Сполучені Штати", – заявила вона.

Вона зазначила, що після рішення США тепер бачить необхідність у діях і з боку уряду Німеччини.

"США тепер постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - заявила Штрак-Ціммерманн.

  • Нещодавно Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Документ негайно спрямують на підпис президенту Джо Байдену.
  • Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмову постачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прагненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.
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