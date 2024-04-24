ВМС: Росія тримає у Середземному морі три ракетоносії

Російська Федерація тримає у Середземному морі сім кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 20 ракет.
Про таке інформують Військово-морські сили ЗС України.
Зазначається, що станом на 07:00 24.04.2024 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, а в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель.
Як йдеться у повідомленні, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 14 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 25 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – додали у ВМС.
- 21 квітня вранці у порту тимчасово окупованого Севастополя прозвучали вибухи та загорілося російське рятівне судно "Коммуна". Згодом у ВМС підтвердили, що це їх робота.
- Також у ВМС додали, що чорноморський флот Росії втратив із початку повномасштабної війни близько третини своїх кораблів, але Україні ще є над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря.
- Проте наразі російський флот може завдавати по Україні лише з підводних човнів, адже інші носії остерігаються бойової роботи Сил оборонии.