ВМС: Росія тримає у Середземному морі три ракетоносії

У Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Російська Федерація тримає у Середземному морі сім кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 20 ракет.

Про таке інформують Військово-морські сили ЗС України.

Зазначається, що станом на 07:00 24.04.2024 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, а в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель.

Як йдеться у повідомленні, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 14 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 25 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – додали у ВМС.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів