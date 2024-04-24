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Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)

Пошкоджено багатоповерхові будинки. 

Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранені шестеро людей (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: Харківська ОДА

Росіяни обстріляли Харків балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги у місті лунали вибухи.

Як повідомив мер Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram, окупанти завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі міста. Вранці голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару поранені шестеро людей

"Влучання 2 КАБів у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі. Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років", – сказав він.

Станом на 1:30 за київським часом було відомо про двох постраждалих з осколковими пораненнями. 

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