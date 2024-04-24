Одна людина загинула, ще п’ять поранено через російську агресію на Херсонщині

Через російську агресію на Херсонщині загинула одна людина, ще п’ятеро поранено.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та газогони.

Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Понятівку, Янтарне, Томину Балку, Милове, Тягинку, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівку, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупицю, Козацьке, Осокорівку, Гаврилівку, Нововоронцовку, Михайлівку, Станіслав, Качкарівку, Ольгівку та місто Херсон.