Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом допомоги для України

Президент подякував лідерам обох партій у верхній палаті американського парламенту та всім американцям, які підтримують Україну.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram висловив подяку Сенатові США, який завершив процес ухвалення безпекового законопроєкту, що передбачає понад 60 мільярдів доларів військової підтримки для нашої держави.

Зеленський відзначив внесок лідерів обох партій у верхній палаті американського парламенту - республіканця Мітча Макконелла та демократа Чака Шумера.

За словами Президента, цим голосуванням "Америка зміцнила свою роль як маяка демократії та лідера вільного світу".

Глава держави також подякував усім американцям, які "підтримують Україну та розуміють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики".

Зеленський висловив сподівання, що Джо Байден швидко підпише законопроєкт, що дозволить надати наступний пакет військової допомоги від США.

"Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - підсумував Президент.