Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Прокурор звинуватив Трампа у фальсифікації виборів
Прокурор звинуватив Трампа у фальсифікації виборів
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Українського міністра викрили на заволодінні державною землею
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Про різницю між вартістю і цінністю приватних колекцій зрадника України
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом допомоги для України

Президент подякував лідерам обох партій у верхній палаті американського парламенту та всім американцям, які підтримують Україну.

Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом допомоги для України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram висловив подяку Сенатові США, який завершив процес ухвалення безпекового законопроєкту, що передбачає понад 60 мільярдів доларів військової підтримки для нашої держави.

Зеленський відзначив внесок лідерів обох партій у верхній палаті американського парламенту - республіканця Мітча Макконелла та демократа Чака Шумера. 

За словами Президента, цим голосуванням "Америка зміцнила свою роль як маяка демократії та лідера вільного світу".

Глава держави також подякував усім американцям, які "підтримують Україну та розуміють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики".

Зеленський висловив сподівання, що Джо Байден швидко підпише законопроєкт, що дозволить надати наступний пакет військової допомоги від США.

"Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - підсумував Президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies