На Дніпропетровщині збили російський безпілотник

8 квітня в Одеській області збили два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10".

Близько 20:00 російський БпЛА "Орлан-10" збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.

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