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На Дніпропетровщині збили російський безпілотник

Цього разу збили російський “Орлан-10”.

На Дніпропетровщині збили російський безпілотник
Російський БпЛА "Орлан-10" (архівне фото)
Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Ввечері 23 квітня в небі Дніпропетровської області збили черговий російський безпілотник.

Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.

Близько 20:00 російський БпЛА "Орлан-10" збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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Цього разу відзначились бійці Повітряного командування "Схід".

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