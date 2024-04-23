На Дніпропетровщині збили російський безпілотник

Ввечері 23 квітня в небі Дніпропетровської області збили черговий російський безпілотник.
Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.
Близько 20:00 російський БпЛА "Орлан-10" збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області.
Цього разу відзначились бійці Повітряного командування "Схід".
- Воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили у Одеській області 4 російські безпілотники "Орлан-10".
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8 квітня в Одеській області збили два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10".
- Напередодні українські бійці збили ще два розвідувальні БпЛА окупантів – "Supercam" та "Орлан-10".