Голова республіканців у Сенаті закликав підтримати допомогу Україні

Мітч Макконнелл, голова республіканців в Сенаті, закликав колег підтримати пакет додаткової допомоги, зокрема і Україні. Це дозволить зберегти провідну роль США у світі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Не допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає спровокувати ескалацію проти наших найближчих союзників і торговельних партнерів. Це означає більший ризик того, що американські війська будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш дороговартісне розгортання наших збройних сил і більш жорсткі військові вимоги для захисту від агресії", – зазначив Мітч Макконнелл.
Він наголосив, що передбачене пакетом фінансування не лише не "відволікає увагу від Китаю", натомість дозволяє модернізувати американську оборонно-промислову базу для довгострокової конкуренції з КНР.
"По-друге, додаткові інвестиції розширили наші можливості з виробництва критично важливих боєприпасів", – нагадав сенатор.
"По всій Європі прискорення витрат на оборону випереджає наші власні. І зараз союзники і партнери від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону уклали контракти на постачання найсучасніших американських озброєнь і сил і засобів на суму понад 100 мільярдів доларів", – зауважив Макконнелл.
Він також додав, що "нерішучість і короткозорість", які відтягують момент ухвалення додаткового фінансування, "ґрунтуються на чистій вигадці".
"Не помиліться: зволікання з наданням Україні зброї для самозахисту поставило під загрозу перспективи перемоги над російською агресією. Нерішучість і вагання посилили виклики, які стоять перед нами", – підсумував сенатор.
Допомога США для України
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Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.
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