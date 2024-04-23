Голова республіканців у Сенаті закликав підтримати допомогу Україні

Зволікання з наданням Україні зброї для самозахисту поставило під загрозу перспективи перемоги над російською агресією, зазначив Макконнелл.

Мітч Макконнелл, голова республіканців в Сенаті, закликав колег підтримати пакет додаткової допомоги, зокрема і Україні. Це дозволить зберегти провідну роль США у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Не допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає спровокувати ескалацію проти наших найближчих союзників і торговельних партнерів. Це означає більший ризик того, що американські війська будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш дороговартісне розгортання наших збройних сил і більш жорсткі військові вимоги для захисту від агресії", – зазначив Мітч Макконнелл.

Він наголосив, що передбачене пакетом фінансування не лише не "відволікає увагу від Китаю", натомість дозволяє модернізувати американську оборонно-промислову базу для довгострокової конкуренції з КНР.

"По-друге, додаткові інвестиції розширили наші можливості з виробництва критично важливих боєприпасів", – нагадав сенатор.

"По всій Європі прискорення витрат на оборону випереджає наші власні. І зараз союзники і партнери від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону уклали контракти на постачання найсучасніших американських озброєнь і сил і засобів на суму понад 100 мільярдів доларів", – зауважив Макконнелл.

Він також додав, що "нерішучість і короткозорість", які відтягують момент ухвалення додаткового фінансування, "ґрунтуються на чистій вигадці".

"Не помиліться: зволікання з наданням Україні зброї для самозахисту поставило під загрозу перспективи перемоги над російською агресією. Нерішучість і вагання посилили виклики, які стоять перед нами", – підсумував сенатор.

Допомога США для України