Більша частина військової допомоги США знаходиться в Європі, - СNN

Офіційний Вашингтон поки не коментував деталі.

Частина американського озброєння, яке повинно бути передане Україні, перебуває на складах у Німеччині та Польщі, пише CNN з посиланням на джерела.

Телеканал зазначає, що серед перших в Україну надійдуть артилерійські снаряди.

Офіційної заяви від керівництва США щодо перебування озброння в ЄВропі, немає.

При цьому речник Пентагону Патрік Райдер минулого тижня заявив, що міністерство оборони США готове одразу відправити зброю, щойно буде віддано наказ.

"У нас дуже потужна логістична мережа, яка дозволяє нам швидко перевозити військові засоби. Як ми вже робили у минулому, ми можемо перевезти вантаж упродовж кількох днів", – сказав представник військового відомства США.